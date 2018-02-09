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Семьи членов экипажа судна "Восток" получат компенсации от правительства Сахалина

Общество
9 февраля, 4:16 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 9, февраля. /ТАСС

Министр социальной защиты региона Елена Касьянова подчеркнула, что необходимые документы подготовлены и с понедельника семьи начнут получать деньги

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Сахалина выплатит компенсации 16 семьям членов экипажа пропавшего 25 января в Японском море рыболовного судна "Восток". Об этом в пятницу сообщила журналистам министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.

"Выплаты получат 16 семей. По линии ведомства все необходимые документы уже подготовлены, сегодня они отправятся на подпись главе региона Олегу Кожемяко. Предполагается, что средства начнут поступать на счет сахалинцев уже с понедельника, 19 февраля", - сообщила министр.

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Ранее сообщалось, что губернатор области Олег Кожемяко принял решение оказать из бюджета региона поддержку родственникам без вести пропавших рыбаков в размере 1 млн рублей. Выплаты получат семьи моряков, проживающие на Сахалине.

25 января в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены два плота с "Востока" без людей. После этого никаких следов судна и его экипажа спасатели не находили.

Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Владивостока 29 января объявил о прекращении активной фазы поисков, но на следующий день эту задачу взяло на себя руководство МЧС. Самолеты Бе-200 продолжили вылетать в район поисков, а Росрыболовство отправило туда промысловые суда. 8 февраля было объявлено о полном прекращении поисков судна.

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Сахалинская область Поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
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