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Дистанционное тестирование для соискателей гражданства России впервые прошло в США

Общество
9 февраля, 6:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, февраля. /ТАСС

Новая услуга позволит значительно сэкономить время при получении необходимого сертификата государственного образца

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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Дистанционные экзамены для приема в гражданство Российской Федерации впервые состоялись в четверг в США. Они прошли в Российском культурном центре (РКЦ) в Вашингтоне.

Как сообщил РКЦ, в ходе нынешнего тестирования проверялось знание русского языка претендентами на получение российского паспорта. Новая услуга позволит таким лицам, как пояснили в центре, значительно сэкономить время при получении необходимого сертификата государственного образца, она также открывает дополнительные возможности для дистанционного обучения и проведения сертификационных экзаменов для всех категорий граждан, проживающих в дальнем зарубежье. Экзамен был проведен Центром лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина совместно с вашингтонским образовательным центром "Метафора". Это учреждение является участником партнерской сети Института Пушкина.

Экзамен состоял из пяти частей и продолжался более четырех часов. 

Как рассказал корреспонденту ТАСС директор РКЦ, руководитель представительства Россотрудничества в США Олег Жиганов, в экзамене приняли участие трое желающих получить российское гражданство. Все они, как уточнил Жиганов, являются натурализованными американскими гражданами, выходцами из бывших советских республик.

На вопрос о том, будет ли в РКЦ и дальше действовать практика проведения таких дистанционных экзаменов, российский дипломат ответил утвердительно. "Да, конечно, теперь мы периодически будем проводить различные дистанционные экзамены такого рода", - подчеркнул Жиганов. Предполагается, в частности, что уже весной в Российском культурном центре в дистанционном формате пройдут экзамены по русскому языку как иностранному.

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