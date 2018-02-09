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Более 70 экспертов заняты отбором сотни победителей конкурса "Лидеры России"

Общество
9 февраля, 17:06 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, февраля. /ТАСС

В финал "Лидеров России" вышли 300 человек из 54 регионов России по итогам полуфиналов, которые прошли во всех федеральных округах страны

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СОЧИ, 9 февраля. /ТАСС/. Более 70 экспертов привлечены к работе по оценке финалистов конкурса управленцев "Лидеры России", по итогам которого будут названы 100 победителей. Об этом рассказал журналистам в пятницу эксперт по оценке конкурса Павел Безручко.

СПЕЦПРОЕКТ

Кто и для чего стал участником конкурса "Лидеры России"

Истории конкурсантов — в спецпроекте ТАСС

В финал "Лидеров России" вышли 300 человек из 54 регионов России по итогам полуфиналов, которые прошли во всех федеральных округах страны.

"В финале задействовано 76 экспертов по оценке. Эксперты работают в единой команде - это оценщики с производственных предприятий, специалисты в сфере HR, из государственных и частных компаний", - сказал Безручко.

По его словам, участники финала разделены на команды по семь-восемь человек, при этом за каждой командой наблюдают по два эксперта.Он также отметил, что одним из самых стрессовых заданий в ходе конкурса является общение с наставниками.

"Для большинства участников интервью с наставником было экстремальным испытанием. То есть тебе приходит sms, что с тобой хочет поговорить, например, [вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе] Юрий Трутнев, [министр экономического развития РФ] Максим Орешкин, [первый заместитель руководителя администрации президента РФ] Сергей Кириенко или [первый вице-премьер правительства РФ] Игорь Шувалов. Участник, который в более спокойной обстановке позитивный, активный, приходит на интервью, и у него комок в горле и мысли-то путаются, и это экстремальное испытания. И человек держит удар или не держит удар, а это важное качество для лидера", - уточнил Безручко.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей". Данная платформа нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения.

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39 фото

39 наставников, которые примут участие в финале конкурса "Лидеры России"

О старте конкурса 11 октября 2017 года объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, конкурс "Лидеры России" должен стать "открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня".

Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Цель проведения конкурса "Лидеры России" - поиск перспективных руководителей нового поколения и дальнейшая поддержка их профессионального роста. Как пояснял Кириенко, конкурс направлен на поддержку "молодых, но состоявшихся управленцев". Также он отмечал, что все участники конкурса, в том числе полуфиналисты, "попадают в определенный круг кадрового резерва".

Изначально на конкурс было подано около 200 тыс. заявок. В финал, который проходит в Сочи с 6 по 11 февраля, прошли 300 человек.

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