В будущих конкурсах "Лидеры России" могут применять искусственный интеллект

СОЧИ, 9 февраля. /ТАСС/. Искусственный интеллект может быть использован при разработке заданий и оценке участников конкурсов "Лидеры России" в будущем. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель конкурса, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров в Сочи, где проходит финал конкурса.

"В настоящий момент при подготовке и проведении конкурса искусственный интеллект никак не применяется. Наверняка он будет применяться в будущем, вопрос только когда - в следующем году или через несколько лет", - сказал Комиссаров. "Искусственный интеллект приходит во многие сферы, мы это четко понимаем", - добавил он.

А эксперт по оценке конкурса Павел Безручко предположил, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет активно использоваться при оценке людей. "Я считаю, что речь идет о ближайших годах. Точно будет цифровой прорыв в области оценки людей, то есть очень многие вещи, которые мы сейчас делаем методом интервью, методом оценки в наблюдениях будут делаться машинами, и я думаю, что они будут делаться еще точнее, чем людьми", - сказал Безручко.

"Я в этом абсолютно не сомневаюсь, здесь только главное - не бежать впереди паровоза. Оценка - это все-таки консервативная история, то есть ты должен быть абсолютно уверен в том, как ты оцениваешь людей", - добавил он.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей". Данная платформа нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения.

О старте конкурса 11 октября 2017 года объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, конкурс "Лидеры России" должен стать "открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня". Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Изначально на конкурс было подано около 200 тыс. заявок. В финал, который проходит в Сочи с 6 по 11 февраля, прошло 300 человек.