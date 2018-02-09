Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В будущих конкурсах "Лидеры России" могут применять искусственный интеллект

Общество
9 февраля, 17:57 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, февраля. /ТАСС

Эксперт по оценке конкурса Павел Безручко предположил, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет активно использоваться при оценке людей

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 9 февраля. /ТАСС/. Искусственный интеллект может быть использован при разработке заданий и оценке участников конкурсов "Лидеры России" в будущем. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель конкурса, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров в Сочи, где проходит финал конкурса.

СПЕЦПРОЕКТ

Кто и для чего стал участником конкурса "Лидеры России"

Истории конкурсантов — в спецпроекте ТАСС

"В настоящий момент при подготовке и проведении конкурса искусственный интеллект никак не применяется. Наверняка он будет применяться в будущем, вопрос только когда - в следующем году или через несколько лет", - сказал Комиссаров. "Искусственный интеллект приходит во многие сферы, мы это четко понимаем", - добавил он.

А эксперт по оценке конкурса Павел Безручко предположил, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет активно использоваться при оценке людей. "Я считаю, что речь идет о ближайших годах. Точно будет цифровой прорыв в области оценки людей, то есть очень многие вещи, которые мы сейчас делаем методом интервью, методом оценки в наблюдениях будут делаться машинами, и я думаю, что они будут делаться еще точнее, чем людьми", - сказал Безручко.

"Я в этом абсолютно не сомневаюсь, здесь только главное - не бежать впереди паровоза. Оценка - это все-таки консервативная история, то есть ты должен быть абсолютно уверен в том, как ты оцениваешь людей", - добавил он.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей". Данная платформа нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения.

О старте конкурса 11 октября 2017 года объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, конкурс "Лидеры России" должен стать "открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня". Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Изначально на конкурс было подано около 200 тыс. заявок. В финал, который проходит в Сочи с 6 по 11 февраля, прошло 300 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Кириенко, Сергей Владиленович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
2
Скончался актер, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылев
3
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
4
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Чичерова, Зарипова и еще четверо российских легкоатлетов признали санкции IAAF за допинг
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама