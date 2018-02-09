Росприроднадзор: более 3 млрд руб. потратили на улучшение экологии в СКФО в 2017 году

НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Затраты на охрану окружающей среды в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) превысили 3 млрд рублей в 2017 году, сообщил в пятницу начальник департамента Росприроднадзора по округу Роман Саркисов.

"На территории СКФО экологическая ситуация оценивается как стабильная, что во многом связано с низким уровнем индустриализации округа. Основная масса выбросов в атмосферу приходится на автотранспорт и составляет 841 тыс. тонн, или 82% от общей массы. От стационарных источников выброса - 150 тыс. тонн, объем сброшенных сточных вод в водные объекты ежегодно составляет более 3 млрд кубических метров, из них сбрасывается без достаточной очистки 362 млн кубометров (12%). В целом по округу затраты на охрану окружающей среды в 2017 году составили порядка 3 млрд рублей", - сказал Саркисов на итоговом совещании территориальных органов ведомства.

Ежегодное образование отходов в округе оценивается в 6 млн тонн, основная часть - 70% - приходится на твердые бытовые отходы. Предприятия снижают массу загрязняющих веществ, по итогам 2017 года таковых в округе насчитали 12, массу сбросов сточных вод снизило 34 предприятия.

Саркисов отметил, что ряд крупных предприятий улучшили технологии для снижения воздействия на окружающую среду.

"Среди них АО "Невинномысский азот", которым внедрены мероприятия на общую сумму порядка 600 млн рублей. В ООО "Ставролит" (входит в группу "Лукойл") в результате технического перевооружения и реконструкции производства полиэтилена снижение массы выбросов за 2017 год составила 2,5 тыс. тонн. На ООО "Электроцинк", который находится во Владикавказе, продолжается ликвидация накопленных отходов цинкового производства", - уточнил Саркисов. По его словам, в Кабардино-Балкарской Республике для переноса Гидрометаллургического завода за пределы столицы города Нальчика проведены все изыскательские работы на землях, которые отведены для нового строительства.