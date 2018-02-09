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Законность увольнения учителя техникума в Таганроге определят на следующей неделе

Общество
9 февраля, 18:50 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, февраля. /ТАСС

Сам преподаватель ранее сообщил ТАСС, что намерен оспорить увольнение в суде

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа, сформированная после увольнения заместителя директора Таганрогского металлургического техникума, заслуженного учителя России Виктора Макаренко, на следующей неделе определит, насколько законно было принято это решение. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении управления информационной политики правительства Ростовской области.

Ранее местные СМИ сообщили, что Макаренко уволили после того, как инициативная группа техникума с ним во главе написала обращение в правительство РФ с жалобой на низкую зарплату. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минобразования региона, преподавателя уволили из-за дисциплинарных взысканий, решение не связано с обращением. На этой неделе была создана рабочая группа, которая изучает причины обращения коллектива техникума в правительство и мотивы увольнения учителя.

"Рабочая группа рассмотрела три основных вопроса: законность увольнения Макаренко с должности заместителя директора Таганрогского металлургического техникума, конфликт директора учебного заведения с коллективом и нарушение трудового законодательства РФ в части оплаты труда. В ходе заседания потребовалось уточнить ряд фактов и собрать недостающие документы. Окончательно решение по перечисленным вопросам будет принято на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что подано обращение в Госинспекцию по труду в Ростовской области.

6 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться в ситуации с увольнением преподавателя и дал соответствующие поручения министру образования и науки РФ Ольге Васильевой и губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Минобрнауки РФ выразило сомнение в том, что руководство техникума поступило правильно, уволив Макаренко.

Сам преподаватель ранее сообщил ТАСС, что намерен оспорить увольнение в суде. 5 февраля прокуратура Ростовской области начала проверку по обращению Макаренко.

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