Власти и краеведы Пензенской области начали работу над путеводителем по региону

ПЕНЗА, 9 февраля. /ТАСС/. Работа по созданию туристического путеводителя по Пензенской области начата в 2018 году, сообщил ТАСС зампредседателя правительства региона Олег Ягов.

"Рабочая группа создана, в нее вошли ведущие ученые- краеведы региона. Пока формируется первичный материал, сами маршруты. Рабочее название путеводителя - "Жемчужины Пензенского края", - отметил Ягов.

Собеседник добавил, что параллельно с этим будет идти работа по созданию путеводителя по памятным местам региона, связанным с Великой Отечественной войной. К ней планируется привлечь членов регионального отделения Российского военно- исторического общества (РВИО).

В сентябре 2017 года был представлен новый путеводитель по Пензе с информацией более чем о 60 достопримечательностях города.

Одной из главных достопримечательностей Пензенской области является Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", где поэт провел детские годы. Также в число достопримечательностей региона входят музей-усадьба литературного критика В. Г. Белинского, пещерный комплекс Троице-Сканова монастыря в городе Наровчат, единственный в мире Музей одной картины в Пензе.