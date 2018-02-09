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Власти и краеведы Пензенской области начали работу над путеводителем по региону

Общество
9 февраля, 19:42 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 9, февраля. /ТАСС

Одной из главных достопримечательностей Пензенской области является Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы"

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ПЕНЗА, 9 февраля. /ТАСС/. Работа по созданию туристического путеводителя по Пензенской области начата в 2018 году, сообщил ТАСС зампредседателя правительства региона Олег Ягов.

"Рабочая группа создана, в нее вошли ведущие ученые- краеведы региона. Пока формируется первичный материал, сами маршруты. Рабочее название путеводителя - "Жемчужины Пензенского края", - отметил Ягов.

Собеседник добавил, что параллельно с этим будет идти работа по созданию путеводителя по памятным местам региона, связанным с Великой Отечественной войной. К ней планируется привлечь членов регионального отделения Российского военно- исторического общества (РВИО).

В сентябре 2017 года был представлен новый путеводитель по Пензе с информацией более чем о 60 достопримечательностях города.

Одной из главных достопримечательностей Пензенской области является Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", где поэт провел детские годы. Также в число достопримечательностей региона входят музей-усадьба литературного критика В. Г. Белинского, пещерный комплекс Троице-Сканова монастыря в городе Наровчат, единственный в мире Музей одной картины в Пензе.

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