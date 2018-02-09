В Швейцарии почтили память российских дипломатов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Дипломаты России и Греции вместе с представителями властей и общественности швейцарского кантона Во почтили в пятницу память государственного деятеля Российской империи и Греции Иоанна Каподистрии (1776-1831). Они возложили венки и цветы к памятнику выдающемуся российскому дипломату в Лозанне.

Торжественная церемония, в которой участвовали сотрудники российского посольства в Берне, постоянного представительства и генерального консульства РФ в Женеве, а также почетного консульства в Лозанне, приурочена к отмечаемому в России 10 февраля Дню дипломатического работника.

"Сегодня по традиции мы возложили цветы к памятнику нашему, я бы сказал, российско-греческо-швейцарскому дипломату Иоаннису или Ивану Антоновичу Каподистрии, - сказал в интервью ТАСС посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. - Он родился на Корфу, происходит из греческой аристократической семьи, в 1809 году поступил на дипломатическую службу в России".

Помнят в трех странах

Каподистрия был первым российским посланником в Швейцарии. Он же представлял Россию на Венском конгрессе, на котором во многом определились государственность и будущий вечный нейтралитет Швейцарии. Выйдя в отставку в 1827 году, он стал первым президентом Греции.

"Мы чтим память этого выдающегося деятеля здесь вместе, - сказал российский посол. - Это важное событие для России, Греции и Швейцарии".

"Для греков Иоаннис Каподистрия - наиболее выдающийся политик нашей современной истории. Это наш первый руководитель, великий человек", - сказала в беседе с ТАСС посол Греции в Швейцарии Хара Сколарику.

Она расценила как большую честь приглашение российского посла участвовать в совместном возложении венков. По ее словам, Каподистрия символизирует историческую связь между Грецией, Россией и Швейцарией.

Кладбище в Веве

Венки и цветы возложили в пятницу также на кладбище Сен-Мартен в городе Веве, где похоронены российские дипломаты: посланник императорской российской миссии в Берне В. Р. Бехерахт, П. С. Боткин, работавший во многих зарубежных миссиях, и тайный советник П. К. Коцебу.

"Это стало традицией: дипломаты российского посольства в Берне возлагают цветы и венки на могилы российских дипломатов в Веве. Мы чтим память наших предшественников, не забываем их", - сказал ТАСС Гармонин. Он отметил, что в Веве могилы содержатся в порядке, и в этом году концессия на захоронения была продлена на 47 лет.

Бронзовый бюст графа Каподистрии был открыт в Лозанне на набережной Женевского озера в 2009 году во время государственного визита в Швейцарию президента РФ Дмитрия Медведева. В церемонии открытия памятника участвовали глава МИД России Сергей Лавров и его тогдашняя швейцарская коллега Мишлин Кальми-Рей.