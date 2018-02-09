В Словакии отметили 25-летие установления дипломатических отношений с Россией

БРАТИСЛАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Представители политической, деловой и культурной элиты Словакии поздравили в пятницу российских дипломатов с Днем дипломатического работника (отмечается в России 10 февраля) и отметили вместе с ними 25-летие установления дипломатических отношений между странами, передает корреспондент ТАСС. Торжественный прием, который по случаю этой знаменательной даты и профессионального праздника сотрудников внешнеполитической сферы РФ организовало российское посольство, состоялся в отеле Crowne Plaza в Братиславе.

"Обстановка в мире не становится проще. Угрозы безопасности и вызовы развитию требуют объединения усилий международного сообщества. Задача укрепления международной безопасности, борьба с терроризмом является одной из главных целей российской дипломатии. У России и Словакии есть настрой на развитие и углубление всестороннего сотрудничества", - заявил, выступая перед собравшимися, посол России в Словакии Алексей Федотов.

В Словакии, как указал посол, трепетно хранят память о десятках тысяч красноармейцев, павших за освобождение республики от фашизма в годы Второй мировой войны. "Высоко ценим общность позиций наших стран в противодействии фальсификации истории и реабилитации нацизма", - сказал Федотов.

Среди гостей мероприятия был, в частности, экс-президент Словакии Иван Гашпарович.

Аналогичный прием прошел в четверг и в российском посольстве в столице Чехии Праге. Словацкая и Чешская республики образовались 1 января 1993 года. С этого дня начинается история их дипломатических отношений с Россией. Эта дата будет отмечаться в течение всего 2018 года, а мероприятия, приуроченные к ней, запланированы, в том числе, в Москве, Братиславе, Праге и Санкт-Петербурге.