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Российские военные доставили 2 тонны продовольствия в провинцию Хомс

Общество
9 февраля, 22:11 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 9, февраля. /ТАСС

Медицинскую помощь российских военных врачей получили 20 мирных сирийцев, в том числе 16 детей

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 9 февраля. /ТАСС/. Специалисты Центра по примирению враждующих сторон в Сирии продолжают работу по нормализации гуманитарной обстановки в стране, в частности, за последние сутки жителям провинции Хомс было доставлено около двух тонн продуктов питания. Об этом сообщили в пятницу в Центре.

"В населенный пункт Абу-Хакфа-эль-Джануби провинции Хомс доставлено около двух тонн продовольствия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в кварталах Аль Касиля и Шахбаджида города Алеппо была организована раздача мирным жителям одной тонны хлеба, а в населенный пункт Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор была доставлена питьевая вода. Медицинскую помощь российских военных врачей получили 20 мирных сирийцев, в том числе 16 детей.

Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц, за последние сутки в свои дома, оставленные после начала боевых действий, вернулись 19 жителей провинций Хомс и Дамаск.

Отмечается, что за последние сутки отдельные нарушения режима прекращения огня фиксировались российско-иранско-турецким совместным Координационным центром в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хама, а также в пригороде Дамаска - Восточной Гуте.

"В результате совместной работы российского Центра по примирению, сирийских органов безопасности и правопорядка, администрации провинции Хомс подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Эдлин провинции Хомс", - добавили в Центре.

С середины сентября в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации - в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомс, а также в провинции Идлиб и частично соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

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