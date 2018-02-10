Организаторы составят рейтинг из сотни победителей конкурса "Лидеры России"

СОЧИ, 10 февраля. /ТАСС/. Сотня победителей конкурса управленцев "Лидеры России" будет расположена по рейтингу в зависимости от набранных в ходе финальных испытаний баллов. Об этом рассказал в субботу журналистам эксперт по оценке конкурса Павел Безручко в Сочи, где проходит финал конкурса.

"Первые 100 победителей будут определены по сумме баллов, набранных во время выполнения заданий. Результаты финала и рейтинг 100 победителей будут представлены 11 февраля", - сказал Безручко.

Он уточнил, что оценка финалистов ведется по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, а также коммуникация и влияние. Кроме того, будет оцениваться умение работать в команде, инновационность, внедрение изменений, а также социальная ответственность, добавил эксперт.

"Не бывает так, что у человека все эти качества развиты равномерно: у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Формула успеха заключается в том, чтобы объективно знать, в чем я на самом деле силен, за счет чего я побеждаю и за счет чего проигрываю, и постоянно развиваться, извлекая уроки из этого знания, исправлять недостатки", - отметил Безручко.

По его словам, каждый участник получит индивидуальный отчет о результатах, полученных в ходе финальных испытаний.

"В отчете будут содержаться баллы по восьми компетенциям, а также отдельно оценки наставников, школьников по итогам открытых уроков и взаимные оценки участников. Параллельно мы дадим финалистам данные о среднем значении, как справились с заданиями другие, чтобы они имели весь объем информации для самоанализа", - подчеркнул эксперт.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей". Данная платформа нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения.

О старте конкурса 11 октября 2017 г. объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, конкурс "Лидеры России" должен стать "открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня". Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Изначально на конкурс было подано около 200 тыс. заявок. В финал, который проходит с 6 по 11 февраля, прошло 300 человек.