Около 6 тыс. школьников приняли участие в оценке финалистов конкурса "Лидеры России"

СОЧИ, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка 6 тысяч учеников сочинских школ приняли участие в оценке действий финалистов конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом рассказал в субботу ТАСС руководитель конкурса директор Высшей школы госуправления РАНХиГС Алексей Комиссаров в Сочи, где проходит финал конкурса.

"Школьники заполняли опросники, и мы сейчас только сводим эти оценки, поскольку мы получили около 6 тысяч анкет", - сказал Комиссаров.

По его словам, в ходе испытания финалисты должны были рассказать ученикам о лидерстве. "Кто-то из участников конкурса рассказывал школьникам об исторических личностях, кто-то - об истории своего успеха, некоторые рассказывали о лидерстве вообще", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в ходе испытания проверялась способность конкурсантов заинтересовать аудиторию своим выступлением, умение лаконично формулировать свои мысли и доказывать свою точку зрения.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей". Платформа нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения.

О старте конкурса 11 октября 2017 года объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, конкурс "Лидеры России" должен стать "открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня". Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Изначально на конкурс было подано около 200 тыс. заявок. В финал, который проходит с 6 по 11 февраля, прошли 300 человек.