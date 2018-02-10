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Более 170 человек вернулись в свои дома в Сирии за сутки

Общество
10 февраля, 22:55 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 10, февраля. /ТАСС

Также за прошедшие сутки помощь была оказана жителям населенных пунктов в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 10 февраля. /ТАСС/. Более 170 жителей сирийских провинций Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор за сутки вернулись в свои дома, оставленные после начала боевых действий. Об этом сообщили в субботу в Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"Всего за сутки к местам прежнего проживания вернулось 173 человека, в том числе в провинции Хомс - 14, в провинции Дамаск - 16, в провинции Дейр-эз-Зор - 143 человека", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки помощь была оказана жителям населенных пунктов в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. "За прошедшие сутки помощь оказана жителям населенного пункта Расм-эль-Хабаз провинции Алеппо. Организована раздача нуждающимся жителям одной тонны свежего хлеба и предметов одежды, - говорится в сообщении. - В населенный пункт Мазлум провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода".

За сутки российские военные врачи оказали медицинскую помощь 36 сирийцам, в том числе 12 детям.

Центр продолжает фиксировать отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хомс, а также в Восточной Гуте.

С середины сентября в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации - в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомс, а также в провинции Идлиб и частично соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

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