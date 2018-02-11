Лавров рассказал, что иностранные гости в Москве не отказываются от крымских вин

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Иностранные гости, приезжающие в Москву для переговоров, не отказываются попробовать крымские вина во время официальных обедов. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Глава ведомства сообщил, что в России, как практически во всех странах, за исключением мусульманских, во время официальных обедов гостям принято разливать спиртные напитки. Тогда министра спросили, предлагали ли гостям крымские вина. "Предлагали. Пьют", - заверил он в ответ.