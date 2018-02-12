Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокурор штата Нью-Йорк подал иск против кинокомпании Weinstein Company

Общество
12 февраля, 1:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, февраля. /ТАСС

Компания была основана в 2005 году обвиняемым в домогательствах продюсером Харви Вайнштейном и его братом Робертом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман

Генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман

© EPA/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман предъявил судебный иск продюсерской кинокомпании Weinstein Company, а также ее основателям - обвиняемому в домогательствах Харви Вайнштейну и его брату Роберту Вайнштейну. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении генпрокурора.

"В ходе расследования, продолжавшегося в течение четырех месяцев, были выявлены новые и вопиющие случаи сексуальных домогательств со стороны Харви Вайнштейна, а также неоднократные нарушения законов Нью-Йорка сотрудниками компании, которые ставили под угрозу подчиненных", - говорится в документе. Как подчеркивает Шнайдерман, руководство Weinstein Company не предприняло достаточных мер, чтобы защитить персонал от "домогательств, запугиваний и дискриминации Вайнштейна".

Смотрите также
Харви Вайнштейн

Что нужно знать о скандале вокруг Харви Вайнштейна

Генпрокурор также указал, что рассчитывает обеспечить выплату компенсации для пострадавших сотрудников и пресечь возможные нарушения в будущем. Агентство Reuters отмечает со ссылкой на источники, что подача иска помешает планировавшейся ранее сделке по продаже Weinstein Company.

В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в их карьерном росте. С тех пор с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого продюсеру пришлось покинуть компанию Weinstein Company, основанную им в 2005 году совместно с его братом Бобом.

Проекты Weinstein Company были удостоены в общей сложности около 300 номинаций на премию "Оскар". Награда в самой престижной категории "Лучший фильм" досталась пяти таким фильмам: "Английский пациент" (English Patient, 1996), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998), "Чикаго" (Chicago, 2002), "Король говорит!" (The King’s Speech, 2010) и "Артист" (The Artist, 2014). Кроме того, Вайнштейн работал над такими известными проектами, как "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), дилогия "Убить Билла" (Kill Bill) и серия фильмов "Крик" (Scream).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Скандал вокруг Харви Вайнштейна
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148
2
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
3
Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018
4
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
5
Демченко: саночник Павличенко мог заявить о несправедливом отношении из-за провала на ОИ
6
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
7
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
Темы дня
Новости партнеров
Реклама