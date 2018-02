Генпрокурор штата Нью-Йорк подал иск против кинокомпании Weinstein Company

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман предъявил судебный иск продюсерской кинокомпании Weinstein Company, а также ее основателям - обвиняемому в домогательствах Харви Вайнштейну и его брату Роберту Вайнштейну. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении генпрокурора.

"В ходе расследования, продолжавшегося в течение четырех месяцев, были выявлены новые и вопиющие случаи сексуальных домогательств со стороны Харви Вайнштейна, а также неоднократные нарушения законов Нью-Йорка сотрудниками компании, которые ставили под угрозу подчиненных", - говорится в документе. Как подчеркивает Шнайдерман, руководство Weinstein Company не предприняло достаточных мер, чтобы защитить персонал от "домогательств, запугиваний и дискриминации Вайнштейна".

Генпрокурор также указал, что рассчитывает обеспечить выплату компенсации для пострадавших сотрудников и пресечь возможные нарушения в будущем. Агентство Reuters отмечает со ссылкой на источники, что подача иска помешает планировавшейся ранее сделке по продаже Weinstein Company.

В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в их карьерном росте. С тех пор с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого продюсеру пришлось покинуть компанию Weinstein Company, основанную им в 2005 году совместно с его братом Бобом.

Проекты Weinstein Company были удостоены в общей сложности около 300 номинаций на премию "Оскар". Награда в самой престижной категории "Лучший фильм" досталась пяти таким фильмам: "Английский пациент" (English Patient, 1996), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998), "Чикаго" (Chicago, 2002), "Король говорит!" (The King’s Speech, 2010) и "Артист" (The Artist, 2014). Кроме того, Вайнштейн работал над такими известными проектами, как "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), дилогия "Убить Билла" (Kill Bill) и серия фильмов "Крик" (Scream).