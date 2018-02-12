Около 700 человек примут участие в форуме "Наставник" в СЗФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Порядка 700 человек из 11 регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) примут участие в окружном форуме "Наставник" в Ленинградской области. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель комитета общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов.

"На "Наставнике" у нас будет порядка 700 [человек]. Во все дни на областном чемпионате WorldSkills ожидаем 2,5 тыс. человек", - сказал он в ходе пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС и пояснил, что в это число входят не только наставники, но и слушатели обучающих семинаров.

Ленинградская область первой из регионов России организует и принимает участников окружного форума "Наставник" вслед за одноименным всероссийским конкурсом. В форуме примут участие 11 регионов. Он пройдет в городе Кировск 16 февраля, на площадке II Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В рамках мероприятия запланированы выступления наставников из различных сфер деятельности, а также мастер-классы.

"Окружной форум "Наставник" в Ленинградской области должен стать первой региональной площадкой тиражирования практик наставничества с направленностью на повышение социального статуса наставника, признания его роли, места в обществе и возможности системного поощрения", - отметили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Тарасов добавил, что опытом наставничества от Ленинградской области поделятся представители Кировского политехнического техникума, Мичуринского многопрофильного техникума, холдинга "Ленполиграфмаш", Кингисеппского машиностроительного завода, компании "Электроприбор" и других организаций.

По словам руководителя представительства Агентства стратегических инициатив в СЗФО Арзума Арзуманяна, зафиксированы порядка 150 заявок на участие в окружном форуме, однако прием заявок продолжается.

О форуме

Форум "Наставник", который пройдет 13-15 февраля на ВДНХ, направлен на развитие профессиональной среды наставничества. Он объединит несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы "Наставник" пройдут в семи федеральных округах России.

Организатор форума - Агентство стратегических инициатив. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.