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Си Цзиньпин выразил соболезнования жителям Гонконга в связи с крупным ДТП

Общество
12 февраля, 18:05 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 12, февраля. /ТАСС

Председатель КНР распорядился, чтобы администрация автономного района оказала активную поддержку пострадавшим

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ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник направил соболезнования родственникам и близким тех, кто погиб и получил травмы в крупном ДТП в Гонконге. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Глава государства также распорядился, чтобы администрация этого специального автономного района предприняла все возможные усилия и оказала активную поддержку пострадавшим, уделив максимальное внимание погибшим", - отмечается в информационном материале.

Одновременно соболезнования жителям Гонконга выразили премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) Чжан Дэцзян.

Ранее власти специального автономного района отменили салют над гаванью Виктория по случаю Нового года по лунному календарю (в этот раз приходится на 16 февраля - прим. ТАСС). Спонсоры фейерверка поддержали такую идею и передали часть сэкономленных средств в фонд помощи пострадавшим в автокатастрофе.

10 февраля в Гонконге произошло крупное ДТП, в результате которого погибли 19 человек, еще 60 пострадавших получили ранения и травмы. По данным следствия, во время спуска по склону двухэтажный автобус с пассажирами неожиданно вышел из-под управления и, не сбавляя скорости, опрокинулся на бок. Согласно предварительной версии правоохранительных органов, водитель превысил скорость и пренебрег нормами безопасного вождения.

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