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Росатом примет на стажировку более 1 тыс. студентов в рамках проекта ОНФ

Общество
12 февраля, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

В ходе практики студентам выпускных курсов бакалавриата и магистратуры назначат наставника, определят график стажировки, по итогам которой ежемесячно будет начисляться стипендия

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Новый участник проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Профстажировки" - госкорпорация "Росатом" - разместила около 100 предложений для студентов для прохождения стажировки на предприятиях атомной отрасли. Об этом говорится в сообщении дирекции проекта ОНФ "Профстажировки".

"Новый участник проекта - госкорпорация "Росатом" - разместила на сайте проекта профстажировки.рф 97 вариантов различных программ практик и стажировок на предприятиях атомной отрасли для более чем 1 тыс. студентов", - говорится в сообщении.

Росатом предлагает молодежи стажироваться на атомных электростанциях, заводах по производству ядерного топлива, машиностроительных предприятиях, а также в научных институтах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске, Красноярском крае, Курской, Тверской и Саратовской областях. Всего в состав госкорпорации входят более 300 предприятий в сфере атомной энергетики, энергетического машиностроения, а также проектирования и сооружения АЭС.

"Можно пройти стажировку инженером-ядерщиком в московском НИИ или специалистом в цехах Смоленской, Ростовской или Ленинградской АЭС, инженером-химиком на заводе в Новоуральске (Свердловская область) и т. д. Иногородним будет предоставлено общежитие. Среди специальностей, по которым предлагаются стажировки, - "Ядерные реакторы и материалы", "Ядерная энергетика и теплофизика", "Электроэнергетика и электротехника", "Электроника и автоматика физических установок", "Машиностроение", "Химическая технология материалов современной энергетики" и многие другие", - отмечается в сообщении дирекции проекта "Профстажировки".

Студенты первых и вторых курсов бакалавриата могут принять участие в ознакомительной однодневной практике, где предполагается посещение научных подразделений, цехов, студенты выпускных курсов бакалавриата и учащиеся магистратуры будут приниматься на производственную практику, где им будет назначен наставник, определен график прохождения стажировки, по итогам которой ежемесячно будет начисляться стипендия.

Проект ОНФ "Профстажировки" помогает студентам и выпускникам инженерно-технических специальностей подобрать предприятие для прохождения стажировки или практики в любом регионе России. Благодаря проекту студенты могут проходить производственную практику непосредственно по специальности и получить дополнительные возможности для трудоустройства сразу после получения диплома. Предприятиям проект позволяет участвовать в подготовке и обучении рабочих кадров или непосредственно подбирать выпускников технических образовательных организаций в любом регионе страны.

"Профстажировки" являются частью открытой платформы "Россия - страна возможностей", созданной по инициативе президента России Владимира Путина с целью наладить работу социальных лифтов. В рамках проекта "Профстажировки" ведется работа по созданию всероссийской базы стажировок по всем отраслям и специальностям.

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