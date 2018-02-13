Роскомнадзор стал третьей стороной в иске Дерипаски о его фотографиях в соцсетях

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) стала третьей стороной в иске бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову в связи с размещением ими в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя. Об этом говорится в картотеке Усть-Лабинского суда Краснодарского края, который 1 марта проведет подготовку по иску бизнесмена.

Как рассказал ранее ТАСС представитель бизнесмена, иск был подан 9 февраля против физических лиц - Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), разместивших на своих страницах в социальных сетях частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв тем самым детали его частной жизни.

По ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу.