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Роскомнадзор стал третьей стороной в иске Дерипаски о его фотографиях в соцсетях

Общество
13 февраля, 0:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

По ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) стала третьей стороной в иске бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову в связи с размещением ими в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя. Об этом говорится в картотеке Усть-Лабинского суда Краснодарского края, который 1 марта проведет подготовку по иску бизнесмена.

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Дерипаска отказался от процесса против агентства AP по иску о клевете

Как рассказал ранее ТАСС представитель бизнесмена, иск был подан 9 февраля против физических лиц - Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), разместивших на своих страницах в социальных сетях частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв тем самым детали его частной жизни.

По ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу.

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Темы
Краснодарский край
Персоны
Дерипаска, Олег Владимирович
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