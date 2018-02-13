Президент Республики Сербской возложил цветы к памятнику Виталию Чуркину

БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик и посол России в БиГ Петр Иванцов возложили цветы к памятнику российскому дипломату Виталию Чуркину (1952-2017) в Восточном Сараеве. Об этом сообщило в понедельник телевидение республики.

По его данным, цветы и венки к памятнику Чуркину возложили также представители муниципалитета Восточное Сараево, общества "Восточная альтернатива", общества "Путин" из Восточного Сараева, члены мотоклуба "Ночные волки". Во время церемонии Додик заявил, что Виталий Чуркин был не просто человеком, который заботился о сербах, но и о международном праве, что является отличительной особенностью внешней политики России.

"В благодарность Чуркину я сегодня от имени Республики Сербской возложил венок за его вклад и понимание ситуации в нашем регионе. Это человек, который свою работу делал объективно через беспристрастное отношение ко всем факторам в БиГ. Международное право было много раз попрано и лишь благодаря России осталось отношение в мировом сообществе, что возможны договоренности, а не одностороннее вмешательство, как это было на севере Африки, в Сирии и многих других странах мира, - сказал Додик. - Поэтому сербы останутся надолго благодарны России и послу Чуркину, который совершил поступок, представляющий для нас высочайшее доказательство объективности".

Памятник в благодарность

Открытие памятника постоянному представителю Российской Федерации при ООН Виталию Чуркину состоялось 6 ноября 2017 года в Восточном Сараеве. Инициатором его установки выступила боснийско-сербская НПО "Восточная альтернатива" при поддержке посольства России в БиГ. В церемонии приняли участие свыше 500 человек, включая представителей правительства Республики Сербской, общественных организаций, байкеров.

У входа в музей современной истории Республики Сербской в Восточном Сараеве была установлена черная мраморная плита с портретом дипломата и выбитой золотом надписью: "Виталий Иванович Чуркин (1952-2017). Спасибо за русское "Нет".

Эпитафия на памятнике напоминает о событиях 8 июля 2015 года, когда в Совбезе ООН с подачи Великобритании страны Запада попытались протащить резолюцию в память 20-летия событий в Сребренице, обвиняя сербскую сторону в геноциде мусульманского населения. Взяв слово перед голосованием, постоянный представитель РФ при ООН Чуркин, в 1990-х годах работавший специальным представителем президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославиии и не понаслышке знакомый с боснийской проблематикой, призвал не ставить проект на голосование, отметив, что он контрпродуктивен и угрожает обострением ситуации в Боснии и Герцеговине, а также на Балканах.

Однако после того, как проект все же вынесли на голосование, Чуркин использовал право вето, проголосовав против.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.

Трагедия в Сребренице

Сребреница - небольшой город в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Известен в связи с трагедией, произошедшей во время Боснийской войны (1992-1995 годы). Военные действия велись после выхода республики из состава Югославии между сербами, хорватами и бошняками-мусульманами.

В 1992 году Сребреницу заняли боснийские мусульмане, от рук которых, по некоторым данным, погибли здесь до 1995 года несколько тысяч мирных сербов. В 1993 году по резолюции Совета Безопасности ООН город был объявлен демилитаризованной зоной, однако размещенный рядом с ним контингент миротворцев не выполнил задачу по разоружению бошняков. В июле 1995 года в Сребреницу вошли войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича, организовавшего эвакуацию мусульман в город Тузла.

По данным западных СМИ, в ходе эвакуации начались массовые расстрелы бошняков, но официальных подтверждений данного факта нет. Утверждается, что были убиты от 500 до 8 тысяч человек, включая гражданских лиц и подростков. Однако есть предположения, что цифра в 8 тысяч завышена за счет обнаружения в захоронениях неопознанных останков, среди которых как мирные сербы, так и военнослужащие-бошняки, погибшие в боях.

Ряд историков полагает, что растиражированная в СМИ фальсификация данных о геноциде бошняков-мусульман послужила предлогом для интервенции НАТО в Боснию в 1995 году.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) охарактеризовал события в Сребренице как геноцид и обвинил в причастности к ним порядка 20 человек, главным образом сербов. Большинство из них были приговорены к длительным срокам заключения. В феврале 2007 года убийства в Сребренице были признаны геноцидом Международным судом ООН. Россия, неоднократно критиковавшая МТБЮ за политическую пристрастность, в июле 2015 года наложила вето на резолюцию СБ ООН, содержащую осуждение "преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице".