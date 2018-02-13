Лучшие колледжи из рейтинга WorldSkills Russia получили награды на форуме "Наставник"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (WorldSkills Russia) составил рейтинг 100 лучших образовательных организаций в России по показателям 2017 года. Первую десятку колледжей и вузов из этого перечня наградили во вторник на площадке Всероссийского форума "Наставник". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Ворлдскиллс Россия".

Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" Роберт Уразов отметил, что союз учредил специальную номинацию, чтобы отметить самые активные колледжи. "Есть те, которые массово проводят соревнования по профессиональному мастерству и участвуют в демонстрационном экзамене. А есть колледжи, которые сделали впечатляющий вклад в подготовку нашей национальной сборной", - отметил Уразов. Он подчеркнул, что при составлении перечня учитывалась роль не только участников и экспертов чемпионатов WorldSkills, но также мастеров и директоров колледжей, в которых готовили будущих чемпионов.

"Руководителей часто ругают, но без них не было бы колледжей и нашего движения. Принципиально важно именно здесь, на форуме наставников, поощрить активных директоров, которые стремятся не только следовать стандартам, но и развивать и превосходить их. Мы хотим создать ажиотаж вокруг лучших директоров и колледжей, чтобы губернаторы с ними считались и помогали", - добавил Уразов.

Десяти победителям на форуме "Наставник" вручили фасадные таблички, подтверждающие статус одной из лучших образовательных организаций России. Этим знаком отличия награждены Колледж архитектуры и строительства №7, Колледж предпринимательства №11, Русско-британский институт управления, Колледж связи №54 имени Вострухина, Технический пожарно-спасательный колледж имени героя РФ Максимчука, колледж архитектуры, дизайна, и реинжиниринга №26, Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно", Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна, Уральский колледж технологий и предпринимательства, Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса.

Остальные колледжи и вузы, вошедшие в топ-100, будут награждены на окружных этапах форума "Наставник-2018". Они пройдут в Ленинградской, Свердловской, Иркутской областях, Республике Крым, Удмуртской республике, Ставропольском и Приморском краях с 16 февраля по 6 марта.

Топ-100 лучших образовательных организаций был сформирован по показателям вовлеченности в развитие движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2017 году. Среди них - участие студентов в чемпионатах по профмастерству различных уровней, проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia, а также участие в различных активностях Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Все критерии отбора были согласованы с региональными министерствами образования, подчеркнул глава движения.

О форуме

Форум "Наставник", который пройдет 13-15 февраля на ВДНХ, направлен на развитие профессиональной среды наставничества. Он объединит несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы "Наставник" пройдут в семи федеральных округах России.

Организатор форума - Агентство стратегических инициатив. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.