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Единоросс предложил разрешить охране аэропортов применять травматику или электрошокеры

Общество
13 февраля, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев подчеркнул, что аэропорты являются местами повышенной опасности

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия") предлагает дать право охранникам аэропортов применять неогнестрельное оружие, в том числе травматическое или электрошокеры. Об этом журналистам сообщил во вторник первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, отметив, что эта законодательная инициатива одобрена координационным советом фракции и будет внесена в Госдуму в ближайшие время.

"Интересную инициативу предложил коллега Анатолий Выборный, которая касается предоставления неогнестрельного оружия охране, которая охраняет аэропорт", - сказал Исаев по итогам заседания внутрифракционной группы единороссов.

Он обратил внимание, что "аэропорты и вокзалы в нынешние непростые времена - это места повышенной опасности". "Они подвергаются террористическим атакам, там возникают столкновения между бандитскими группировками", - отметил депутат.

Применять огнестрельное оружие в этих зонах чрезвычайно опасно, потому что это может угрожать жизни других людей, обратил внимание Исаев. "Поэтому мы поддержали инициативу, которая предоставляет право применять иное - травматическое [оружие] или же электрошокеры, - оружие, которое сделает в данном случае сотрудников вневедомственной охраны не безоружными перед лицом опасности, но в тоже время снижает риски для других граждан, которые находятся в этих местах массового скопления", - сказал Исаев.

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Персоны
Исаев, Андрей Константинович Выборный, Анатолий Борисович
Страны
Россия
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