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Парк рядом с кадетским корпусом в Чувашии будет благоустроен за два-три года

Общество
13 февраля, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич считает, что парк "станет изюминкой Чебоксар"

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Парковая зона рядом со строящимся Чувашским кадетским корпусом через два-три года будет благоустроена и станет "изюминкой" Чебоксар. Об этом во вторник сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич во время осмотра строительной площадки.

"То, что этот парк включили в проект "Комфортная городская среда", что выделены существенные средства, и действительно этот парк станет изюминкой Чебоксар, таким, я надеюсь, любимым местом для горожан, это очень важное событие. <…> Программа рассчитана на пять лет, и вот этот парк, соответственно, в ближайшие два-три года будет приведен в очень красивое комфортное состояние и действительно будет вместе с кадетским корпусом служить для развития и Чебоксар, и Чувашской Республики, и чувашской молодежи, и по большому счету для всех граждан нашей страны, которые сюда будут приезжать", - сказал он.

Бабич добавил, что строительству Чувашского кадетского корпуса придается большое значение, потому что он строится с нуля, на новой площадке и в очень короткие сроки.

"Мы вошли в график строительства и первую очередь этой работы, соответственно, к 1 сентября текущего года завершим", - уточнил полпред.

Ранее сообщалось, что в парковой зоне разместятся фонтаны, аллеи, появятся освещенные пешеходные и велодорожки, игровая площадка, детский городок, скульптуры. Парк станет одним из 15 городских объектов, которые войдут в федеральную программу по созданию комфортной городской среды.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель Совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг 28 июня 2017 года в Москве подписали соглашение о взаимодействии по созданию Чувашского кадетского корпуса и оказанию шефской помощи.

Это будет шестой кадетский корпус, созданный в рамках реализации окружного проекта "КаДетство".

Учреждение будет готовить специалистов для Воздушно-космических сил РФ.

На обучение планируется принимать школьников республики и других регионов.

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