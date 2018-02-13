На вокзалах Москвы пройдут молебны о путешествующих

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Молебны перед чудотворной иконой Богородицы "Умягчение злых сердец" пройдут на всех девяти железнодорожных вокзалах Москвы в первый день Великого поста 19 февраля. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"Молитвенное шествие начнется с молебна в часовне Казанской иконы Божией Матери на Казанском железнодорожном вокзале. Во время богослужения будут совершаться молитвы о мире и путешествующих. После проведения молебна будет совершен объезд с иконой других железнодорожных вокзалов: Ярославского, Ленинградского, Рижского, Савеловского, Белорусского, Киевского, Павелецкого, Курского. На каждом вокзале будет краткая служба, после которой у желающих будет возможность приложиться к иконе", - отмечается в сообщении.

Там говорится, что на молебны принесут икону Богородицы "Умягчение злых сердец", "прославившуюся множеством чудес и исцелений и уже неоднократно побывала во многих городах России, а также на разных континентах и в странах Америки, Европы, Азии, Австралии".

Молебен организован христианскими общественными организациями и будет проводиться совместно с издательством Московской Патриархии, дирекцией железнодорожных вокзалов - филиалом ОАО "РЖД", Международной Ассоциацией ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" и другими организациями.