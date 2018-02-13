Всех льготников в Калининградской области обеспечат лекарствами к марту

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Все льготные категории жителей Калининградской области будут обеспечены лекарствам к марту. Об этом сообщил во вторник ТАСС в кулуарах форума "Наставник" заместитель председателя правительства области Илья Баринов, признав наличие проблемы, в том числе в обеспечении препаратами онкобольных.

"У нас некоторые проблемы были с общей группой, это, условно, легкие лекарства, были проблемы с дорогостоящими лекарствами, это все что касается онкологии, что касается назначения врачебных комиссий <...> То, что у нас есть в рамках ближайшего месяца, в начале марта всех обеспечим", - сказал Баринов.

Ранее на проблему обратил внимание губернатор области Антон Алиханов и поставил задачу решить проблему к началу марта. Баринов отметил, что сейчас в этом направлении ведется активная работа, открыта горячая линия и "ни один вопрос гражданина на сегодняшний день по лекарственному обеспечению не остается". Каждому обратившемуся называют конкретные сроки поставки необходимых лекарств и аптечные пункты, приглашают прийти для получения препаратов.

Баринов пояснил, что в ноябре 2017 года в соответствие с приказом Минздрава РФ изменилась методика закупки лекарственных средств. С ноября по декабрь регион уточнял число льготных пациентов, приводил систему закупки лекарств в соответствие с новыми правилами. Зампред заверил, что к марту будут заключены все контракты на поставку лекарств для льготных категорий, все лекарства поступят.

Он добавил, что в области внедрено новое программное обеспечение, которое позволяет четко вести регистр льготных категорий граждан и отменяет все бумажные рецепты, что позволяет пациенту получать лекарства на весь период лечения без повторных походов к врачу. Кроме того, по его словам, система позволяет избегать выписки рецептов по коммерческому названию, а не по группе препаратов пригодных для лечения.

Льготы и финансирование

По данным региональных властей в 2018 году на обеспечение лекарствами 22 тыс. федеральных льготополучателей в области выделено 254,6 млн рублей при расчетном нормативе 823 рубля на месяц. Региональные льготы будут получать от 32 до 35 тыс. человек, на обеспечение которых в областном бюджете заложено 502,3 млн рублей. Более 250 млн из них планируется направить на обеспечение пациентов с редкими заболеваниями и онкобольных.

По информации областного Минздрава, с начала года проведены закупки препаратов на общую сумму 65 млн рублей, по некоторым позициям медикаменты, в том числе инсулины, закуплены на 10 месяцев. До начала марта пройдут глобальные закупки на общую сумму 243 млн рублей, которые обеспечат запасы препаратов на складе областной фармкомпании от полугода до 10 месяцев.

Форум "Наставник", который проходит 13-15 февраля на ВДНХ, направлен на развитие профессиональной среды наставничества. Он объединит несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы "Наставник" пройдут в семи федеральных округах России.

Организатор форума - Агентство стратегических инициатив. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.