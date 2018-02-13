Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тьюторские магистратуры появились в 13 вузах страны

Общество
13 февраля, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Президент Межрегиональной тьюторской ассоциации Татьяна Ковалева отметила, что большинство поступающих в такую магистратуру не имеют опыта тьюторского взаимодействия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Магистратуры для тьюторов - специалистов, сопровождающих школьников и студентов, и обеспечивающих индивидуализацию образовательных программ, - за девять лет появились в 13 вузах в РФ, сказала во вторник в своем выступлении на форуме "Наставник" президент Межрегиональной тьюторской ассоциации Татьяна Ковалева.

"Девять лет назад я открывала магистратуру, она была первой в стране в педагогическом университете, сейчас у нас 13 магистратур практически во всех крупных университетах", - сказала она.

При этом она отметила, что большинство поступающих в такую магистратуру не имеют в опыте общения с такого рода сопровождающим. "Приходят люди, у которых никогда не было тьюторского взаимодействия. Учителя были, даже вожатые интересные были, а тьютора не было", - сказала Ковалева. Для преодоления этого была разработана тьюторская модель поддержки в самой магистратуре, обучающей поддержке.

Она убеждена в том, что тьюторов нельзя делить только на помогающих детям с инвалидностью или только для детей одаренных. "Тьютор относится к любому ребенку как к особому? Сама культура тьюторства - она для всех", - добавила она.

Форум "Наставник", который проходит 13-15 февраля на ВДНХ, направлен на развитие профессиональной среды наставничества. Он объединит несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы "Наставник" пройдут в семи федеральных округах России.

Организатор форума - Агентство стратегических инициатив. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всероссийский форум "Наставник-2018"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
Франц Клинцевич о психическом здоровье чиновников, отношениях РФ и Запада и смертной казни
4
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
5
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
6
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
7
Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к медалям Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама