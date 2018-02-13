Тьюторские магистратуры появились в 13 вузах страны

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Магистратуры для тьюторов - специалистов, сопровождающих школьников и студентов, и обеспечивающих индивидуализацию образовательных программ, - за девять лет появились в 13 вузах в РФ, сказала во вторник в своем выступлении на форуме "Наставник" президент Межрегиональной тьюторской ассоциации Татьяна Ковалева.

"Девять лет назад я открывала магистратуру, она была первой в стране в педагогическом университете, сейчас у нас 13 магистратур практически во всех крупных университетах", - сказала она.

При этом она отметила, что большинство поступающих в такую магистратуру не имеют в опыте общения с такого рода сопровождающим. "Приходят люди, у которых никогда не было тьюторского взаимодействия. Учителя были, даже вожатые интересные были, а тьютора не было", - сказала Ковалева. Для преодоления этого была разработана тьюторская модель поддержки в самой магистратуре, обучающей поддержке.

Она убеждена в том, что тьюторов нельзя делить только на помогающих детям с инвалидностью или только для детей одаренных. "Тьютор относится к любому ребенку как к особому? Сама культура тьюторства - она для всех", - добавила она.

Форум "Наставник", который проходит 13-15 февраля на ВДНХ, направлен на развитие профессиональной среды наставничества. Он объединит несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы "Наставник" пройдут в семи федеральных округах России.

Организатор форума - Агентство стратегических инициатив. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.