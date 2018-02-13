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Транспортная прокуратура предлагает штрафовать навязчивых таксистов в аэропортах Москвы

Общество
13 февраля, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Кроме того, прокуратура предложит ФАС проверить на сговор водителей такси в столичных аэропортах

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) предлагает штрафовать навязчивых таксистов в московских аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе ММТП по итогам совещания, посвященного вопросам организации работы такси на территории столичных аэропортов.

"Межрегиональной транспортной прокуратурой проверена информация о нахождении в терминалах аэропортов лиц, оказывающих посреднические услуги и занимающихся "агрессивной рекламой". Правительству Москвы предложено принять меры по передаче сотрудникам транспортной полиции полномочий на составление протоколов об административных правонарушениях по ст. 3.8 Кодекса Москвы об административных правонарушениях ("Приставание к гражданам в общественных местах"), которая предусматривает в том числе ответственность за навязчивые действия гражданина, осуществляемые в отношении других граждан против их воли, в целях навязывания услуг в общественных местах", - сообщили в ММТП.

Санкция данной статьи предусматривает штраф от 100 до 500 рублей.

Транспортная прокуратура обратила внимание и на соблюдение требований антимонопольного законодательства, закона о защите конкуренции. Проведенная проверка выявила факты предоставления привилегий некоторым участникам дорожного движения на привокзальных площадях аэропортов Шереметьево и Домодедово. В этой связи прокуратура предложит ФАС проверить на сговор таксистов в столичных аэропортах.

Проверки проводились совместно с транспортными полицейскими, сотрудниками столичного и подмосковного главков МВД. По итогам проверок более 30 водителей такси привлечены к административной ответственности за управление автомобилями с неисправностями, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, остановку или стоянку на пешеходном переходе или далее первого ряда от края проезжей части. "Кроме того, были выявлены случаи нарушения водителями правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси, требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров, а также неповиновения водителей законному распоряжению сотрудника полиции", - добавили в ММТП.

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