В Москве на форуме "Наставник" объявят победителей конкурса лучших практик наставничества

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Награждение победителей конкурса "Лучшие практики наставничества" состоится в среду в рамках Всероссийского форума "Наставник", который проходит в Москве на ВДНХ.

Конкурс проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) с целью тиражирования практик наставничества и менторинга в России, повышения социального статуса наставника, признания его роли, места в обществе и возможности системного поощрения. Задачей конкурса является поиск готовых к тиражированию и внедрению успешных решений, а также представление их в широком формате на региональном и федеральном уровнях.

"Впервые проводится такой масштабный всероссийский конкурс по отбору российских практик наставничества в различных сферах. К нам поступило более 4 тыс. заявок на участие в конкурсе, завтра пройдет церемония награждения. Мы отбирали эти практики с учетом возможности их тиражирования. Это описания неких готовых методик, которые могут быть внедрены в разных сферах", - сказала журналистам на форуме генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Она отметила, что по итогам конкурса планируется создать Атлас лучших практик наставничества, которые будут предлагать для внедрения в различных регионах. "Важно, чтобы это движение развивалось и, как волонтерство, стало нормой для нас", - добавила генеральный директор АСИ.

В рамках конкурса выберут победителей среди наставников на производстве, в бизнесе и предпринимательстве, социальной сфере, образовании и кружковом движении. Предусмотрена отдельная номинация "Дети учат детей", где наставниками выступают дети. Также учреждены две персональные номинации - Гран-при "Наставник года" для подвижников, выпустивших несколько поколений молодых профессионалов, и "Руководитель года" для директоров предприятий, лично принимающих участие в наставничестве.

Не исключено, что с финалистами конкурса "Наставник" встретится в среду президент РФ Владимир Путин. Об этом накануне сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он пояснил, что из-за простуды глава государства скорректировал свой график, но продолжает работать. В частности, Путин не поедет на ВДНХ, где проходит форум, но планирует принять его участников в Кремле.

Программа форума

Во второй день форума, 14 февраля, помимо награждения победителей конкурса пройдут лектории "Правила первых" и "О музыке, литературе, современном образовании, принципах построения бизнеса", а также мастерская "Перемена участи" и сессия "Digital технологии как инструмент наставничества".

О форуме

Форум "Наставник", который проходит с 13 по 15 февраля на ВДНХ, направлен на развитие профессиональной среды наставничества. Он объединяет несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале - марте 2018 года окружные форумы "Наставник" пройдут в семи федеральных округах России.

Организатор форума - Агентство стратегических инициатив. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.