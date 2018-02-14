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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке скарлатины в Великобритании

Общество
14 февраля, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

За одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины, сообщают в ведомстве

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке заболеваемости скарлатиной в Англии и Уэльсе. Об этом говорится в среду в сообщении ведомства.

"Министерство здравоохранения Англии проинформировало о разрастании за последние три недели вспышки скарлатины и о почти двойном увеличении числа заболевших с начала текущего года. Только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что рост заболеваемости скарлатиной в регионе наблюдается с 2015 года, а самое большое количество больных было зарегистрировано в 1967-м - более 19 тыс. случаев.

Скарлатина - острая инфекционная болезнь, проявляется повышением температуры тела, воспалением и кожной сыпью. Заражение происходит главным образом воздушно-капельным путем или через вещи больного. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от двух до восьми лет. Инкубационный период длится в среднем до десяти суток.

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