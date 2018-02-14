Ректор РГСУ рассказала на международном конгрессе в Гаване о социальных проектах вуза

ГАВАНА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ), председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Наталья Починок рассказала на проходящем в эти дни в Гаване международном научно-образовательном конгрессе "Университет-2018" о социальных проектах, которые успешно реализует ее вуз.

"Я рассказала коллегам из латиноамериканских университетов о программе "Абилимпикс" (сокращение от английского Olympics of Abilities - "Олимпиада возможностей" - прим. ТАСС), которую в нашей стране курирует РГСУ. Их этот проект очень заинтересовал, и, надеюсь, в скором времени они к нему присоединятся", - отметила Починок во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС.

По ее словам, "Абилимпикс" - международное движение, направленное на расширение возможностей трудоустройства для людей с инвалидностью, - зародилось в 1970-х годах в Японии. Россия присоединилась к нему в 2014 году. Из всех стран Латинской Америки в программе "Абилимпикс" участвует пока только Эквадор.

Кроме того, Починок поделилась с участниками конгресса опытом РГСУ в развитии шахматного спорта среди молодежи и студентов. "Наш университет является одной из ключевых шахматных площадок в России. В последние годы он стал центром проведения региональных, всероссийских и международных соревнований", - отметила ректор РГСУ, добавив, что развитие шахматного спорта - "очень важная социальная миссия университета".

Еще один важный проект РГСУ - созданный четыре года назад Центр развития социального предпринимательства. По словам Починок, он помогает региональным и муниципальным властям в создании благоприятных условий для предпринимателей, занимающихся социально ориентированной деятельностью.

Конгресс "Университет-2018" проходит в Гаване с 12 по 16 февраля. В нем принимают участие делегаты из 60 стран, в том числе министры образования, ректоры университетов и представители научного сообщества.

Сотрудничество с Латинской Америкой

Починок напомнила, что РГСУ активно сотрудничает со странами Латинской Америки. На его базе с 2014 года действует Иберо-американский международный центр, координирующий совместные академические проекты российского вуза с его партнерами в Латинской Америке и Испании. В настоящее время РГСУ реализует более 20 совместных проектов с вузами Аргентины, Бразилии, Испании, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Мексики, Чили.

"Одним из ключевых партнеров РГСУ на Кубе и в регионе Карибского бассейна является Университет Гуантанамо. В 2016 году там была открыта базовая кафедра РГСУ, а также началась реализация программ двойной аспирантуры по педагогическим и экономическим наукам", - рассказала ректор РГСУ.

Также в рамках взаимодействия РГСУ и Университета Гуантанамо на базе кубинского университета открыта кафедра русского языка. "Сегодня по программам, реализуемым РГСУ и Университетом Гуантанамо, обучаются более 500 человек", - отметила Починок.

Семинар ЮУрГУ в Гуантанамо

Кроме того, РГСУ помогает другим российским университетам реализовывать проекты с вузами Латинской Америки. Так, в минувшую субботу ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) при поддержке Иберо-американского центра провели в Университете Гуантанамо семинар по геоинформатике - научной дисциплине, изучающей природные и социально-экономические геосистемы посредством компьютерного моделирования.

"Кубинских ученых заинтересовала возможность использования геоинформационных систем для прогнозирования стихийных бедствий - ураганов, землетрясений, засух", - рассказала корреспонденту ТАСС директор центра Беренисе Сервантес.

По ее словам, ученые ЮУрГУ продемонстрировали кубинским коллегам применение геоинформационного программного обеспечения в таких областях, как сельское хозяйство и лесная промышленность. Кроме того, на семинаре обсуждалась возможность создания на Кубе геоинформационной обсерватории.