Новая 210-метровая радиотелевизионная башня во Владикавказе откроется к 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Радиотелевизионная передающая станция с башней высотой 210 м появится во Владикавказе в 2020 году. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и гендиректор госкомпании "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко заложили во вторник первый камень в фундамент нового здания, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня важное событие для жителей нашей республики. Скоро благодаря новой современной радиотелевизионной передающей станции сигналом телевидения и радио в цифровом и аналоговом форматах будут обеспечены практически 100% населения республики, в том числе жители отдаленных районов, которые смогут смотреть и слушать телевизионные и радиоканалы и в лучшем качестве", - сказал Битаров.

Строительство телебашни начнется весной этого года. На эти цели РТРС выделила из собственных средств около 500 млн рублей. Башню также планируется украсить яркой архитектурно-художественной подсветкой и совместно с администрацией Владикавказа благоустроить прилегающую территорию.

Новая телебашня заменит действующую, но устаревшую радиомачту. Станция обеспечит сигналом телевидения и радио в цифровом и аналоговом форматах почти 100% населения региона.