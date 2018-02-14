Матвиенко: сенаторы возьмут под патронат участников конкурса "Лидеры России" в регионах

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сенаторы будут патронировать участников конкурса "Лидеры России" в регионах, необходимо, чтобы им нашли достойное применение как специалистам. Об этом заявила в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Каждый из участников должен быть востребован. Те 103 человека, которые попали в наставничество, я обратилась к своим заместителям, другим сенаторам, чтобы во всех регионах этих людей пестовали, холили, помогали, обучали, нашли им достойное применение, чтобы из них выросло будущее поколение руководителей самых разных уровней власти", - сказала Матвиенко.

"Сенаторы пообещали, каждый в своем регионе, взять под патронат этих замечательных людей, участников конкурса "Лидеры России", - добавила она.

По мнению спикера Совфеда, этот конкурс должен стать постоянным механизмом, формирующим кадровый резерв страны. Она назвала конкурс "самым эффективным проектом создания возможностей для молодых людей быть услышанными".

"300 финалистов, 103 победителя конкурса - это реальный колоссальный резерв: как на федеральном уровне, так и на региональном уровне получить новую свежую кровь во все структуры власти, получить не засоренные бюрократизмом мозги. Получить состоявшихся людей, имеющих опыт. Надо это практику обязательно продолжать. Конечно, это не разовый конкурс, его нужно проводить с определенной периодичностью", - подчеркнула сенатор.

Она добавила, что огорчена тем, что финалистами конкурса стали представители всего из 24 субъектов страны. Матвиенко считает, что этот конкурс должен затронуть все регионы. Также ее огорчило, что среди финалистов мало женщин. "Для меня это вопрос, я буду разбираться, почему", - сказала спикер Совфеда.

О конкурсе

Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" является одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей". Платформа нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения.

О старте конкурса 11 октября 2017 г. объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, конкурс "Лидеры России" должен стать "открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня". Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Изначально на конкурс было подано около 200 тыс. заявок. В финал, который проходил в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 6 по 11 февраля, прошли 300 человек. Из них по итогам конкурса были определены 103 победителя, которые примут участие в программе наставничества и в течение года смогут получать консультации представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.