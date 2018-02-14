Около 15 проектов молочного животноводства планируют реализовать в Новгородской области

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Около 15 инвестиционных проектов в сфере молочного животноводства готовятся к реализации в Новгородской области, что послужит хорошим началом возрождения отрасли в регионе. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор региона Андрей Никитин в кулуарах форума "Наставник".

"Молочное животноводство [в Новгородской области] мы активно развиваем месяца три, и уже сегодня около 15 проектов находится в режиме обсуждения в нашем министерстве сельского хозяйства. Многое зависит от инвесторов, но большая часть проектов начнет строиться уже в этом году", - сказал Никитин, не уточнив общую сумму инвестиций.

По словам губернатора, "это не решит всех проблем, но этого будет достаточно для хорошего задела" для отрасли, которая пока серьезными успехами похвастаться не может. По данным Новгородстата, по итогам 2017 года производство молока в регионе снизилось на 5% до 75,9 тыс. тонн, а средний надой молока на одну корову уменьшился на 1,6% и составил менее 4,5 тонн.

По данным регионального Министерства сельского хозяйства, уже в этом году планируется ввести в эксплуатацию молочный комплекс на 400 голов дойного стада в Крестецком районе и три цеха по переработке молока общей мощностью 18 тонн в сутки. Также в Демянском районе должно начаться строительство молочного комплекса на 400 голов и ряд других проектов, которые находятся в стадии проработки.

В ноябре прошлого года в Новгородской области был принят закон о молочном животноводстве, который определяет основные меры поддержки данной отрасли. Также приняты поправки в закон, который позволяет признавать стратегическими инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства с объемом вложений более 250 млн рублей, а для проектов в сфере молочного животноводства объем вложений снизили до 150 млн рублей. Данные инвесторы имеют возможность пользоваться налоговыми льготами в течение более длительного периода - 7 лет.

О форуме

Форум "Наставник", который проходит 13-15 февраля на ВДНХ, направлен на развитие профессиональной среды наставничества. Он объединит несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале - марте 2018 года окружные форумы "Наставник" пройдут в семи федеральных округах России.

Организатор форума - Агентство стратегических инициатив. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.