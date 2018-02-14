Путин поддержал идею возрождения звания "Заслуженный наставник России"

НОВО-ОГАРЕВО, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с идеей возрождения почетного звания "Заслуженный наставник России".

"Хорошая идея, в целом идея правильная" - заявил он на встрече с участниками форума "Наставник".

Путин добавил, что можно подумать над названием звания и о том, как внести в этот процесс элемент общественного признания.

Это предложение озвучил один из участников встречи - командир учебного летного отряда "Аэрофлота" Николай Изосимов. По его словам, другие участники форума попросили его обсудить эту инициативу на встрече с главой государства.

О форуме

Форум "Наставник", который проходит 13-15 февраля на ВДНХ, направлен на развитие профессиональной среды наставничества. Он объединит несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале - марте 2018 года окружные форумы "Наставник" пройдут в семи федеральных округах России.

Организатор форума - Агентство стратегических инициатив. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.