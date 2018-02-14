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Все школы и детсады во Владикавказе закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Общество
14 февраля, 18:29 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 14, февраля. /ТАСС

В минобрнауки Северной Осетии сказали, что решается вопрос о вводе карантина в районах республик

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ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Все 43 школы и все 67 детских садов во Владикавказе закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ до 22 февраля. Как сообщили ТАСС в минобрнауки Северной Осетии, решается вопрос о вводе карантина в районах республики.

"Из-за высокого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ школы и детсады города Владикавказ закрыты на карантин до 22 февраля. Сейчас решаем вопрос о введении карантина в школах и детских садах районов", - сказал собеседник агентства.

Решение о закрытии образовательных учреждений было принято после мониторинга, который выявил, что в образовательных учреждениях отсутствуют более 20% детей.

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