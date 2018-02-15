Второй всероссийский открытый урок "Дом, в котором хочется жить" посвящен архитектуре

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Всероссийский открытый урок "Дом, в котором хочется жить" для школьников пройдет в четверг и будет посвящен архитектуре и урбанистике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки, которое совместно с порталом "Проектория" является организатором мероприятия.

"Что такое современная среда обитания и каковы потребности жителей нового времени - эти и другие вопросы эксперты вместе со школьниками рассмотрят на примере трех совершенно непохожих друг на друга историй: преображение небольшого старинного городка, где исторические кварталы гармонируют с достижениями современной индустрии; воссоздание почти утраченных объектов культурного наследия в центре крупного города; строительство самого высокого в Европе небоскреба, изменившего облик столицы", - отметили в пресс-службе.

В частности, об архитектуре и урбанистике, технологических достижениях и городах будущего школьникам расскажут ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский, генеральный директор конструкторского бюро "Стрелка" Денис Леонтьев, архитектор, основатель бюро SPEECH Сергей Чобан. Они постараются объяснить молодежи, как обеспечить каждого комфортным жильем, сохранить историческую индивидуальность российских городов, уберечь экологию в мегаполисах, а сельские поселения наполнить городскими удобствами. Кроме того, участников урока ждут образовательный тест, голосования за профессии, которые скоро исчезнут или, наоборот, станут настоящим "мотором" отрасли, а также прямые эфиры с профессионалами индустрии и бизнесменами.

Всероссийский урок начнется в 10 утра по московскому времени. Трансляция открытого урока будет вестись из Центра прототипирования "Кинетика" на базе научно-исследовательского технологического университета "МИСиС". Его руководитель, знаменитый промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков станет модератором урока. Трансляцию смогут посмотреть все желающие в режиме онлайн в социальных сетях проекта или на портале "Проектория".

Информационным партнером выступит социальная сеть "Одноклассники".

Предыдущий всероссийский открытый урок "Что ты знаешь о еде?" состоялся 8 февраля. К нему подключились более 18 тыс. школ страны. А в режиме видеомоста присоединились школьники из Белгорода, Твери, Ярославля и Краснодара.