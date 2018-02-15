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"Победа" открыла продажи авиабилетов в Калининград из Москвы и Петербурга

Общество
15 февраля, 18:41 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 15, февраля. /ТАСС

Также компания планирует увеличить маршрутную сеть

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КАЛИНИНГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" открыл в четверг продажу билетов на весенние рейсы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщается на сайте компании.

"Низкобюджетная авиакомпания "Победа" 15 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Отмечается, что в день запуска продаж на период с 25 марта до 27 октября (до конца летнего расписания полетов 2018 года) на оба новых направления предложено не менее 2 тысяч билетов по минимальному тарифу - 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

Из Москвы в Калининград самолеты "Победы" будут летать ежедневно с 26 марта, из Санкт-Петербурга - с 18 апреля, также ежедневно. Авиакомпания эксплуатирует новые самолеты Boeing 737-800 в компоновке со 189 креслами.

В летнем сезоне 2018 года "Победа" планирует обслуживать около 80 направлений, летом прошлого года маршрутная сеть компании насчитывала 58 направлений. Карта полетов из Москвы вырастет до 44 направлений, маршрутную сеть в Санкт-Петербурге планируется увеличить с 7 до 15 направлений, сообщает пресс-служба компании.

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