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Источник: в Нью-Йорке администратор концерта флейтиста из РФ пыталась устроить провокацию

Общество
16 февраля, 4:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, февраля. /ТАСС

Во время представления исполнителя женщина потребовала "извинений" за якобы предпринятое РФ вмешательство в американские выборы

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НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Одна из администраторов сольного концерта музыканта Российского национального оркестра флейтиста Максима Рубцова в среду в Карнеги-холле в Нью-Йорке попыталась устроить провокацию. Как сообщили корреспонденту ТАСС в четверг источники, представляя исполнителя, женщина неожиданно выступила с нападками на генконсульство РФ в Нью-Йорке, потребовав "извинений" за якобы предпринятое Россией вмешательство в выборы в США.

Сотрудники генконсульства России, прибывшие на концерт, выразили протест против провокационных высказываний и покинули зал, отметили источники. В четверг организаторы концерта приехали в генконсульство России и выразили сожаление по поводу произошедшего.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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