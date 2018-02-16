Источник: в Нью-Йорке администратор концерта флейтиста из РФ пыталась устроить провокацию

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Одна из администраторов сольного концерта музыканта Российского национального оркестра флейтиста Максима Рубцова в среду в Карнеги-холле в Нью-Йорке попыталась устроить провокацию. Как сообщили корреспонденту ТАСС в четверг источники, представляя исполнителя, женщина неожиданно выступила с нападками на генконсульство РФ в Нью-Йорке, потребовав "извинений" за якобы предпринятое Россией вмешательство в выборы в США.

Сотрудники генконсульства России, прибывшие на концерт, выразили протест против провокационных высказываний и покинули зал, отметили источники. В четверг организаторы концерта приехали в генконсульство России и выразили сожаление по поводу произошедшего.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.