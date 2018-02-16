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Дуэт радиоведущих в Швейцарии более 100 часов вел прямой эфир

Общество
16 февраля, 18:18 UTC+3 РИМ РИМ 16, февраля. /ТАСС

Ведущие попали в Книгу рекордов Гиннесса

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РИМ, 16 февраля. /ТАСС/. Ведущие радиопередачи в италоязычном швейцарском кантоне Тичино попали в Книгу рекордов Гиннесса, не выходя из прямого эфира на протяжении более 100 часов. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

Дуэт ведущих - Майкл Казанова (бывший футболист) и Макси Би (рэп-исполнитель), называющие себя Blues brothers, работают на самой популярной частной швейцарской радиостанции Radio3i в италоязычном кантоне Тичино. Они вошли в историю, установив рекорд продолжительности парного эфира. Их "Утреннее шоу", начавшееся 10 февраля в 12:00, растянулось более чем на четверо суток - они продолжали вещать практически без сна на протяжении 100 часов, двух минут и 20 секунд.

Для фиксации рекорда в студию был вызван судья Книги рекордов Гиннесса Лоренцо Вельтри, огласивший предварительно обязательные требования к участникам. Так, ведущие "радиомарафона" должны были на протяжении как минимум 100 часов находиться в студии вдвоем, со включенными микрофонами и горящей табличкой On air ("Идет эфир").

При этом стоит отметить, что для диджеев были сделаны некоторые поблажки. Один раз в час дуэту ведущих можно было сделать пятиминутный перерыв. Передышки можно было накапливать, чтобы вздремнуть, перекусить, сходить в уборную и размяться. К слову, студия, расположившаяся в отеле, была специально оборудована вело- и другими тренажерами, диваном, холодильником и микроволновой печью.

"Регламент был полностью соблюден, и по окончании всех проверок мы можем объявить, что Майкл Казанова, Макси Би и Radio3i установили рекорд по самому продолжительному радиомарафону в мире", - приводит издание слова судьи. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году бельгийцами Петером Ван де Вейре и Евой Даэльман, которые не выходили из прямого эфира ровно 100 часов.

При этом рекорд продолжительности эфира, проведенного в одиночку, принадлежит итальянцу Стефано Веннери, который в октябре 2016 года вел передачу 205 часов, две минуты и 54 секунды.

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