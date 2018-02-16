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Reuters: суд Бельгии обязал Facebook удалить собранные данные пользователей

Общество
16 февраля, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Иск в суд против Facebook подал бельгийский регулятор по защите личных данных

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ТАСС, 16 февраля. Суд Бельгии в пятницу признал сеть Facebook виновной в нарушении законов о неприкосновенности частной жизни и пригрозил оштрафовать ее на сумму до €100 млн ($125 млн), если она не удалит незаконно собранные личные данные. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Facebook предоставляет нам недостаточную информацию о том, какую информацию она собирает о нас, какие именно данные она собирает, что она делает с этой информацией и как долго она ее хранит", - говорится в решении суда. "Она также не получает нашего разрешения для того, чтобы собирать и хранить всю эту информацию", - отметил суд.

Иск в суд против Facebook подал бельгийский регулятор по защите личных данных. Поводом для этого стала практика сбора информации о действиях пользователей в интернете с помощью специальных программ - файлов-куки и пикселей отслеживания. Суд посчитал незаконным, что Facebook вела наблюдение за интернет-навигацией пользователей не только когда они находились в этой соцсети, но и когда они были на других сайтах.

Суд постановил, что компания Facebook, владелец соцсети, должна будет выплачивать штраф в размере €250 тыс. ($310 тыс.) в день до тех пор, пока она не удалит собранные личные данные пользователей. Максимальный размер штрафа определен в €100 млн ($125 млн).

Представители компании Facebook заявили, что она оспорит решение бельгийского суда.

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