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Строители Крымского моста съели 850 кг блинов на Масленицу

Общество
16 февраля, 22:30 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 16, февраля. /ТАСС

Масленичная неделя в 2018 году празднуется с 12 по 18 февраля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Повара почти за неделю Масленицы испекли 850 кг блинов для строителей Крымского моста, который свяжет полуостров с остальной Россией. Об этом в пятницу сообщил информационный центр "Крымский мост" на своей странице в Facebook.

"850 кг блинов приготовили строителям моста на Масленицу", - говорится в сообщении инфоцентра.

Масленичная неделя в 2018 году выпала на 12 - 18 февраля. Обязательными атрибутами праздничного стола являются масло, как символ достатка в семье, и круглый горячий блин - олицетворение солнца.

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Он соединит Крымский полуостров с остальной Россией. Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется до конца 2018 года.

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