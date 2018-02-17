Похищенная во Франции виолончель стоимостью €1,3 млн найдена

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Злоумышленники вернули французской виолончелистке Офели Гаяр виолончель XVIII века стоимостью €1,3 млн, которая была похищена из ее дома в пригороде Парижа несколько дней назад. Об этом сообщило в субботу агентство France-Presse.

"Утром я получила анонимный звонок, мне сказали, что виолончель находится в машине, припаркованной рядом с домом", - сказала Гаяр, добавив, что инструмент был обнаружен на заднем сиденье автомобиля, одно из окон которого было разбито.

Ранее Офели Гаяр подала заявление в полицию, в котором указала, что в четверг вооруженный ножом мужчина проник в ее квартиру в городе Пантен (у северо-восточной окраины Парижа), отнял у нее мобильный телефон и похитил футляр с виолончелью. Сразу после этого исполнительница опубликовала на своей странице в Facebook фотографии похищенного инструмента, призвав своих поклонников, если им что-либо станет известно, немедленно сообщить об этом ей или полиции.

Эксперты отмечают, что музыкальный инструмент, который использует Гаяр, является уникальным и отличается особым звучанием. Он был изготовлен в 1737 году в итальянском городе Удине скрипичным мастером Франческо Гоффриллером. В наши дни виолончель была приобретена банком CIC и предоставлена Гаяр в рамках меценатской деятельности.