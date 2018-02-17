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Полпред президента в СЗФО призвал власти НАО обеспечить жильем детей-сирот

Общество
17 февраля, 19:39 UTC+3

Врио губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский отметил, что в 2018 году в регионе запланировано введение одного дома, часть квартир в котором получат дети-сироты

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ТАСС, 17 февраля. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов призвал врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского обеспечить жильем детей-сирот.

"Хотел бы обратить внимание на обеспечение детей-сирот жильем, показатель надо выполнять. Я понимаю, что есть свои трудности, есть 10 неисполненных судебных решений. Надо обратить на это внимание", - сказал Беглов в субботу на встрече с руководителем региона в Нарьян-Маре.

В свою очередь Цыбульский отметил, что в 2018 году в регионе запланировано введение одного дома, в котором предусмотрено большое число квартир для детей-сирот.

"Думаю, что в течение этого года не весь объем очереди, конечно, но первоочередные вопросы постараемся закрыть. В любом вводящемся объекте социального жилья всегда предусматриваем для этой категории граждан квартиры", - сказал Цыбульский.

По итогам первой поездки в округ, целью которой был мониторинг исполнения майских указов и поручений президента, Беглов рассказал журналистам, что перед властями региона стоят задачи до 2020 года обеспечить детей от 1,5 до 3 лет местами в детских садах, а также ликвидировать в школах вторую смену. Также необходимо решать вопрос со строительством инфекционной больницы, фельдшерско-акушерских пунктов, дорог и другого.

Полпред отметил, что несмотря на проблемы, в Ненецком автономном округе есть движение вперед и есть неплохие наработки. "Я думаю, что эти вопросы будут решаться. Самое главное - народу нужно говорить правду, не обманывать и показывать эффективность работы", - сказал Беглов.

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