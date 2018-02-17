Сильнейшие трейсеры, танцоры и воркаутеры собрались в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Финальные состязания первой Всероссийской премии за развитие уличного современного спорта и искусства "Кардо" прошли в Ставрополе. Заявки на участие прислали более 1,3 тыс. человек из всех регионов России, в очных турнирах состязались танцоры, воркаутеры и трейсеры. Для соревнований в Ставропольском дворце культуры и спорта оборудовали спортивные площадки.

Вне сцены, вне официоза

Открытие премии прошло неформально: в субботу главный зал вместе со сценой открывать не стали, основные события развернулись в вестибюлях второго и третьего этажей. "У нас безумная география участников проекта: мы собрали все субъекты страны в онлайн-отборе, участие приняли 137 городов. На самом деле мы не думали, что получится так масштабно, хотели просто провести пробную премию и посмотреть, что получится", - рассказал организатор премии Валентин Работенко, стоя в окружении участников и зрителей.

Второй этаж здания организаторы превратили в зону отдыха и развлечений, где занятие можно было найти на любой вкус - от чайной церемонии и оригами до погружения в виртуальную реальность и катания на гироскутере. Тут же перекидывались мячом двое крепких ребят в форме для американского футбола: "Ставропольские камни" решили показать себя. "Для нашей страны это экзотический вид спорта, мы пытаемся его развивать, он подходит российскому духу: жесткий, но важна и стратегия, это "силовые шахматы", - рассказал один из участников Анатолий Ваганов.

С детства в танце

Места для проведения отборов в трех номинациях - танцор года, трейсер года, воркаутер года - оборудовали на третьем этаже дворца культуры. По результатам онлайн-отбора лучшие танцоры сразу попадали в финал, но организаторы решили дать шанс посоревноваться и начинающим, этой возможностью воспользовались многие представители ставропольских танцевальных команд.

"Надеюсь, что пройду в финал. Можно было что-то исправить, но я уже станцевала, время не вернуть назад, я рада, что смогла поучаствовать. Хип-хопом занимаюсь два года, меня тянет к этому стилю", - рассказала 11-летняя Лиза, которая стала участницей премии, благодаря лояльности организаторов.

Поскольку свои силы на танцевальной площадке пробовали дети, поддержать их пришли и родители. "Младшего трехлетнего сына уже не можем вытащить с танцпола, дорастет до пяти лет и тоже отдадим в танцы. Таких мероприятий на самом деле не хватает, детям негде раскрыться", - считает Екатерина Смыкова, мама девятилетнего брейкдансера.

Представительница джаз-фанка Дарья Гвоздь вошла в шорт-лист премии, поэтому первую стадию очного отбора миновала, но решила увидеть все выступления. "Мне кажется, если ты сюда пришел и что-то показал, ты уже большой молодец. Это первая такая премия, классно, что есть место, где мы все можем собраться и показать, кто на что способен", - пояснила она.

Дожить до финала

Сильнейшие воркаутеры демонстрировали свои силы на турниках и брусьях. "Уровень атлетов в России довольно высокий, развитие воркаута идет во многих регионах, в целом Россия часто побеждает на мировых чемпионатах. Идея премии очень интересная - разные субкультуры в одном месте. Обычно у всех разные площадки, но ведь нас объединяет то, что мы все занимаемся на улице", - отметил московский воркаутер Александр Рвачев.

На площадке для паркура члены жюри просили участников быть аккуратнее: здоровье важнее рискованного трюка. "Покажите интересные элементы, но ни в коем случае не выкладывайтесь полностью, пожалуйста, хотя бы на отборочных выживете", - шутили эксперты до начала турнира. Под конструкцией из металлических стоек и перекладин выложили маты, но главный залог безопасности - здравый смысл.

"Я 2,5 года занимаюсь паркуром, но у меня не было ни одной серьезной травмы. Если делать все с головой, все будет в порядке, я делаю элементы только после долгих тренировок. В России девушек в паркуре маловато, но за рубежом их довольно много. Я для этого и приезжаю на фестивали, чтобы девчонки видели, что другие девушки тоже тренируются, это реально для любого, я не акробат и не гимнаст", - рассказала Виктория Швечикова из Ростова-на-Дону.

О премии

Первая Всероссийская премия за развитие уличного современного спорта и искусства "Кардо" проходит в Ставрополе 17 и 18 февраля. В конкурсе заявлено шесть номинаций: танцор года, трейсер года, воркаутер года, общественник года, предприниматель года и медиамейкер года. Торжественная церемония вручения первой премии пройдет в Ставрополе 18 февраля.