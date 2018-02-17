Около 150 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за сутки

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 17 февраля. /ТАСС/. Около 150 жителей сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хомс за сутки вернулись в свои дома, оставленные после начала боевых действий. Об этом сообщили в субботу в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"За прошедшие сутки в свои дома вернулось 148 человек, в том числе в провинции Хомс - семь, Дамаск - пять, в провинции Дейр-эз-Зор - 136 человек", - сказали в Центре.

В рамках работы Центра по примирению по нормализации гуманитарной обстановки в населенный пункт Бандука провинции Алеппо доставлено более тонны продуктов питания. "Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор переданы одежда и предметы первой необходимости. В населенный пункт Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 62 сирийцам", - говорится в сообщении.

В результате совместной работы Центра по примирению, сирийских органов безопасности и правопорядка, администрации сирийских провинций в течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Джубб-эль-Аама провинции Алеппо.

"Российско-иранско-турецким совместным Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб", - сказали в Центре примирения.