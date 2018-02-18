Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самый высокий самовар в России установили на масленицу в Ярославле

Общество
18 февраля, 19:01 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 18, февраля. /ТАСС

Его высота составила больше 2 м

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Самый высокий в России самовар установили на фестивале "Главная Масленица страны" в Ярославле, рекорд зафиксировали представители Книги рекордов России. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook написал мэр города Владимир Слепцов.

"Эта масленица принесла очередной рекорд России. Теперь в Ярославле есть самый высокий самовар страны!", - сообщил Слепцов.

Как пояснили ТАСС в мэрии Ярославля, высота самовара составляет 210 см. Он был изготовлен в Туле и носит имя "Ярославль", его объем - 300 литров, вес - 280 кг.

Фестиваль "Главная Масленица страны" традиционно прошел в Ярославской области на Масленичную неделю, в этом году - с 11 по 18 февраля. Мероприятие объединило фестиваль уличного искусства, традиционные русские забавы, необычные угощения, снежные бои и карнавальное шествие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Масленица - 2018 Ярославская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Свищев: официального подтверждения положительной допинг-пробы Крушельницкого нет
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
4
Сторонники Саакашвили на митингах в Киеве и других городах призывают Порошенко к отставке
5
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
6
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
7
Мэр Кизляра заявил, что стрельба была открыта по выходящим из храма прихожанам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама