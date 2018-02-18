Самый высокий самовар в России установили на масленицу в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Самый высокий в России самовар установили на фестивале "Главная Масленица страны" в Ярославле, рекорд зафиксировали представители Книги рекордов России. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook написал мэр города Владимир Слепцов.

"Эта масленица принесла очередной рекорд России. Теперь в Ярославле есть самый высокий самовар страны!", - сообщил Слепцов.

Как пояснили ТАСС в мэрии Ярославля, высота самовара составляет 210 см. Он был изготовлен в Туле и носит имя "Ярославль", его объем - 300 литров, вес - 280 кг.

Фестиваль "Главная Масленица страны" традиционно прошел в Ярославской области на Масленичную неделю, в этом году - с 11 по 18 февраля. Мероприятие объединило фестиваль уличного искусства, традиционные русские забавы, необычные угощения, снежные бои и карнавальное шествие.