Имена лучших уличных атлетов объявлены на премии "Кардо" в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Вручение первой Всероссийской премии за развитие уличного современного спорта и искусства "Кардо" прошло в Ставрополе. Члены жюри объявили имена лучших атлетов, общественников и предпринимателей страны. В число победителей вошли представители Рязани, Москвы, Казани, Бийска, Волгограда, передает корреспондент ТАСС.

"Здорово, что нас много, мы - целая страна. Мы создаем будущее нашей великой страны вместе, мы начинаем это с улиц и делаем все это для людей, для общества. Думаю, мы готовы, чтобы объединиться во что-то глобальное и единое", - сказал организатор премии Валентин Работенко, обращаясь к участникам со сцены.

Танцором года по версии премии "Кардо" стал Константин Петров из Рязани, представитель хип-хопа, хауса и брейкданса, победитель чемпионата России по хаусу. Воркаутером года стал Станислав Зверев из Москвы, победитель российских и зарубежных турниров по воркауту. "Я даже не думал, что смогу пройти в финал, соперничество было очень сильным, поэтому победа очень ценна", - отметил он после награждения.

Евгений Ароян из города Бийска, неоднократно побеждавший в российских и зарубежных турнирах по фрирану, стал победителем в номинации "Трейсер года". Лучшим медиамейкером члены жюри назвали Максима Щукина из Москвы. С 2014 года он увлекается паркуром, позже решил заняться продвижением этого направления и основал медиа-бренд.

В число номинантов среди предпринимателей вошли молодые люди, которые смогли монетизировать свое увлечение уличной культурой. Победителем стал Мурат Димитров из Казани, основатель спортивного движения "Зеленый фитнес", вышедшего за пределы Татарстана. Основатель воркаут-движения Москвы Михаил Китаев был признан общественником года, он организовал международную воркаут-команду и является судьей международного класса.

Отдельную номинацию "Проактивный гражданин" учредило Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Награду получил Кирилл Калиниченко из Волгограда, создавший несколько интернет-площадок, посвященных паркуру, организатор мастер-классов и проектов, основатель школы паркура в Волгограде. "Вы сделали очень большое дело: это первая подобная премия и она проходит в России", - поблагодарила организаторов начальник отдела протокола и международного сотрудничества ФАДН Анна Полежаева.

О премии

Первая Всероссийская премия за развитие уличного современного спорта и искусства "Кардо" проходила в Ставрополе 17 и 18 февраля. В конкурсе было заявлено шесть основных номинаций: танцор года, трейсер года, воркаутер года, общественник года, предприниматель года и медиамейкер года. Заявки на участие прислали более 1,3 тыс. человек из всех регионов России (137 городов), в очных турнирах в субботу в Ставрополе состязались танцоры, воркаутеры и трейсеры.