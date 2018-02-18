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Папа Римский Франциск покинул столицу для участия в "духовных упражнениях" по случаю поста

Общество
18 февраля, 22:13 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 18, февраля. /ТАСС

Понтифик во главе группы католических иерархов проведет неделю молитв в монастыре Божественного учителя

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ВАТИКАН, 18 февраля. /ТАСС/. Папа Франциск с воскресного вечера принимает участие в традиционных "духовных упражнениях" для Римской Курии, связанных с периодом поста.

Как сообщает служба печати Святого престола, понтифик во главе группы католических иерархов прибыл на автобусе в городок Аричча, расположенный в районе Кастелли Романи, недалеко от итальянской столицы, в окрестностях вулканического озера Неми. Там в монастыре Божественного учителя куриальные кардиналы и епископы проведут неделю молитв, размышлений и диалог вдали от городского шума и своих каждодневных обязанностей.

Папа Бергольо уже в четвертый раз подряд возглавляет подобную деятельность в Аричче. Впрочем, как напоминают ватиканисты, практику коллективных "духовных упражнений" римского первосвященника и его ближайшего окружения ввел еще Папа Пий XI в 1925 г.

В этом году с проповедями к высоким гостям обращается 53-летний португальский священник, известный богослов Хозе Толентино де Мендонса, проректор Лиссабонского католического университета и консультант Папского совета по культуре. Условная тема этих евангельских чтений - "Утоление жажды".

Возвращение Папы Франциска и его спутников в апостольскую столицу ожидается во второй половине дня в пятницу 23 февраля.

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