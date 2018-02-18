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Генсек ООН соболезнует семьям жертв авиакатастрофы в Иране

Общество
18 февраля, 22:34 UTC+3 ООН ООН 18, февраля. /ТАСС

В результате катастрофы более 60 человек погибли

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ООН, 18 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил в воскресенье соболезнования жертвам авиакатастрофы в Иране, унесшей жизни более 60 человек. Как сообщили в канцелярии административного главы всемирной организации, он был "глубоко опечален известием о трагическом инциденте" в районе иранского города Ясудж.

"Генеральный секретарь выражает сердечные соболезнования семьям жертв, народу и правительству Исламской Республики Иран", - говорится в коммюнике.

В воскресенье утром пассажирский самолет ATR-72 компании Aseman Airlines ("Асман эйрлайнз"), выполнявший рейс из Тегерана в Ясудж, разбился в районе горы Дена (горная система Загрос) в провинции Исфахан. Агентство Тасним со ссылкой на директора авиаперевозчика сообщило, что в результате катастрофы выживших нет. Однако представитель авиаперевозчика Мохаммад Табатабаи назвал заявление о гибели всех пассажиров преждевременным, так как поиск возможных выживших осложнен из-за неблагоприятных погодных условий.

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Гутерриш, Антониу
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