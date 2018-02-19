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В столовых правительства и парламента на время Великого поста вводится специальное меню

Общество
19 февраля, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Основу специального меню составят каши, супы, запеканки, соленья, маринады, кисели и компоты

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Постоянный ассортимент постных блюд в кафе, буфетах и столовых администрации президента РФ, Дома правительства, зданиях парламента, ЦИК и Счетной палаты будет существенно расширен на время начинающегося в понедельник Великого поста.

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"По традиции последних 16 лет, госслужащие и депутаты смогут воспользоваться специальным постным меню из десятков блюд, приготовленных без использования мяса и молока", - сказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. По ее словам, повара комбинатов питания "Кремлевский" составили полный рацион питания по дням семи недель Великого поста, хотя определенный выбор постных блюд есть постоянно.

Основу специального меню составят блюда русской кухни - каши, супы, запеканки, соленья, маринады, кисели и компоты. Однако можно будет попробовать и, например, постное ризотто с белыми грибами или каштановый суп с кардамоном. Обещают порадовать разнообразием выбора и кондитеры, из произведений которых особым спросом обычно пользуются желе и мармелады.

По данным пресс-секретаря, цены постных блюд составят от 30 до 200 рублей.

В комбинатах питания "Кремлевский" отмечают, что блюда без мяса и молока выбирают от трети до половины посетителей кафе и столовых. Для остальных чиновников и парламентариев повседневное меню останется не менее разнообразным, чем обычно. Постные блюда можно будет заказать и купить также и в кулинариях, которые есть во всех комбинатах питания.

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